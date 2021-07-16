Встреча Байдена и Зеленского: в ОП рассказали детали [ Редактировать ]
В ближайшие дни станет известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергея Никифорова.
"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - заявил он.
Напомним, ранее Нуланд и Ермак обсудили детали встречи двух президентов.
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