В ближайшие дни станет известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергея Никифорова.

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"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - заявил он.

Напомним, ранее Нуланд и Ермак обсудили детали встречи двух президентов.