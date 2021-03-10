В дом вратаря английского "Эвертона" и сборной Швеции Робина Ульсена ворвалась вооруженная банда грабителей. Об этом пишет The Sun.

Разбойники в масках и с мачете в руках ворвались в усадьбу футболиста близ Ливерпуля, когда там находилась его семья - визажист Миа Линдгрен и двое маленьких детей - 5-летний Александр и 2-летняя Алисия. Опасаясь за своих близких, 31-летний Робин отдал грабителям ювелирные украшения и дорогие часы.

Преступники скрылись с наживой, их разыскивает полиция. "Эвертон" снял своему голкиперу и его семье новый дом и нанял охрану.

Британская пресса пишет, что несколько недель назад ограбили дом тренера "Эвертона" Карло Анчелотти. Из его арендованного особняка злоумышленники вынесли сейф.

Напомним, что недавно бандиты похитили и ограбили бывшего игрока сборной Нигерии по футболу Кристиана Ободо.