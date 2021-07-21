В Киеве открылся доступ на онлайн-запись на прививку от коронавируса препаратом Moderna. Об этом сообщает Helsi.

Получить вакцину можно в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре. Запись на прививку доступна в системе Helsi.

Онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля.

Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи.

Прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет.

В центре вакцинации вакцина CoronaVac доступна для всех.

С 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Данные о записи - дата, время и номер бригады - будут доступны в приложении Helsi.

Ранее мы писали о том, что в Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от COVID. Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре, получить укол они смогут по предварительной записи у врача.

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