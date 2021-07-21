В Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna [ Редактировать ]
В Киеве открылся доступ на онлайн-запись на прививку от коронавируса препаратом Moderna. Об этом сообщает Helsi.
Получить вакцину можно в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре. Запись на прививку доступна в системе Helsi.
Онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля.
Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи.
Прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет.
В центре вакцинации вакцина CoronaVac доступна для всех.
С 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.
Данные о записи - дата, время и номер бригады - будут доступны в приложении Helsi.
Ранее мы писали о том, что в Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от COVID. Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре, получить укол они смогут по предварительной записи у врача.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На прививку больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія"
Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса
В Украине с начала кампании вакцинации две прививки от коронавируса получили уже 1,4 миллиона человек
За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили рекордное количество граждан
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей