Управление здравоохранения Дании разрешило вакцинироваться от коронавируса беременным женщинам. Им рекомендуют делать прививки во втором или третьем триместре. Об этом сообщает Politiken.

"Изучив последние данные и опыт других стран, Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует вакцинацию от коронавируса беременным женщинам",- говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре. Получить прививку они смогут по предварительной записи у врача.

"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, рекомендуем пройти иммунизацию сейчас",- добавляют в управлении здравоохранения.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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