Віталій Кличко лідирує в рейтингу політиків, яким довіряють кияни [ Редактировать ]
Віталій Кличко лідирує в рейтингу політиків, яким довіряють кияни. Його підтримують 53-ри відсотки опитаних. Тож якби вибори у Києві відбувалися вже зараз, то більше як половина респондентів (50,5%) хочуть знову бачити мером - Віталія Кличка.
На другому місці - Олександр Попов, у нього майже 9 відсотків (8,9%) голосів. Далі - Сергій Притула (7,6%) та Олександр Омельченко. (6,3%) На останній - п'ятій - сходинці рейтингу Олексій Кучеренко. (5%)
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