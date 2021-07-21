В среду, 21 июля, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Подробности будут объявлены в ближайшее время.

Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Нуланд сказала:

Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей.

Власти Германии обязались принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Кремль будет ограничивать поставки энергоносителей.

Сообщается, что "Северный поток-2" достраивают в водах Германии. Судно "Академик Черский" уложит участок в 2,6 км второй нитки газопровода в германских водах.

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