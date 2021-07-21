"Северный поток-2": Нуланд заявила о договоренностях США и Германии [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток-2".
Подробности будут объявлены в ближайшее время.
Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Нуланд сказала:
Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей.
Власти Германии обязались принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Кремль будет ограничивать поставки энергоносителей.
Сообщается, что "Северный поток-2" достраивают в водах Германии. Судно "Академик Черский" уложит участок в 2,6 км второй нитки газопровода в германских водах.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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