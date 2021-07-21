В среду, 21 июля, советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил о наличии рычагов давления на Россию, если она будет использовать "Северный поток-2" как как политическое оружие.

Труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе... Конечно, я хотел бы, чтобы "Северный поток-2" не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию.

Он добавил, что США и Германия работают над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной не только до конца контракта с Газпромом.

Я не могу вдаваться в домыслы, но я могу сказать, что мы принимаем во внимание различные варианты развития событий. И мы четко дали понять немецким друзьям и всем другим, что если подобное поведение (использование энергоносителей как оружие, - ред.) будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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