Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обеспокоен возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Он призывает Конгресс США этого не допустить.

По его словам, этот газопровод является геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии России.

Также Разумков отметил, что "Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству", - заявил он.

Разумков призвал Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

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