"Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме": политтехнолог оценил переговоры [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 18 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам управления репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен оценил встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Байден всего лишь две темы в ультимативной форме Путину предъявил. Две.
"Первое. Он сказал, что если хоть один волос упадет с головы Навального, дословно - "последствия для России будут разрушительными. Второе - он подал туда листочек, Путину, как он сам сказал, на которых 16 объектов критической инфраструктуры, которые нельзя атаковать. Вот его красные линии были там", - сказал он.
Отвечаю на вопрос "Почему ничего не изменилось после встречи Байдена и Путина". Все идет так, как нужно, мы сверили часы два раза: визит Блинкина, звонок Байдена. Все нормально, наши интересы, судьбу Украины без Украины решать не будут.
Также он отметил, что Минские договоренности в том порядке, в котором они прописаны, невыполнимы.
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