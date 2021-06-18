В пятницу вечером, 18 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам управления репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен оценил встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Байден всего лишь две темы в ультимативной форме Путину предъявил. Две.

"Первое. Он сказал, что если хоть один волос упадет с головы Навального, дословно - "последствия для России будут разрушительными. Второе - он подал туда листочек, Путину, как он сам сказал, на которых 16 объектов критической инфраструктуры, которые нельзя атаковать. Вот его красные линии были там", - сказал он.

Отвечаю на вопрос "Почему ничего не изменилось после встречи Байдена и Путина". Все идет так, как нужно, мы сверили часы два раза: визит Блинкина, звонок Байдена. Все нормально, наши интересы, судьбу Украины без Украины решать не будут.

Также он отметил, что Минские договоренности в том порядке, в котором они прописаны, невыполнимы.

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