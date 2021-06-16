Встреча Байдена и Путина: политики обсудили Украину [ Редактировать ]
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В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.
Первый вопрос, который задали президенту России на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.
"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения. У нас обязательство только одно - способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения", - добавил он.
Российский президент сказал, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".
Ранее Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу.
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