В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.

Первый вопрос, который задали президенту России на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения. У нас обязательство только одно - способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения", - добавил он.

Российский президент сказал, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Ранее Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу.