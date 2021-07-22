Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Россия обвинила украинскую сторону в катастрофе рейса МН17, передает ТАСС.

По версии российской стороны, Украина якобы в полной мере ответственна за гибель пассажирского Boeing MH17 в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство.



Как заявили в Генпрокуратуре России, Украина представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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