Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17 [ Редактировать ]
Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Россия обвинила украинскую сторону в катастрофе рейса МН17, передает ТАСС.
По версии российской стороны, Украина якобы в полной мере ответственна за гибель пассажирского Boeing MH17 в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство.
Как заявили в Генпрокуратуре России, Украина представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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