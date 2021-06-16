Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о катастрофе MH17 на Донбассе, не знает имен некоторых свидетелей. Все они находятся под специальной программой защиты. Об этом рассказал адвокат родственников жертв Петер Лангстраат.

"Как вы слышали, ради защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Следовательно, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде ", - отметил Лангстраат.

Он также прокомментировал то, что, возможно, эти свидетели находятся в Нидерландах.

"Нет-нет, мы не знаем. Они под защитой специальной программы, это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены имена - нам этого не известно", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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