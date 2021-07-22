На территории Государства Израиль собираются закончить разработку вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить перорально (через ротовую полость). Созданием препарата занимается компания Oravax Medical.

В настоящее время для начала испытаний требуется одобрение Министерства здравоохранения страны. Оно должно поступить в течение недели. Капсулы препарата GMP были созданы в Европе и сейчас ожидают начала испытаний. Разработка столь необычной вакцины была начата в марте 2021 года.

Компания завершила пилотное исследование на животных и обнаружили, что вакцина способствовала развитию антител к иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина A (IgA). IgA необходим для более длительного иммунитета.

Отмечается, что препарат будет крайне эффективным в борьбе с штаммом коронавируса "Дельта". Вакцина также сможет защитить организм от менее опасных разновидностей инфекции.

Читайте также, Европейское агенство по лекарственным средствам начало процедуру оценки эффективности французской вакцины от коронавируса от компании Sanofi. Препарат способен стимулировать выработку организмом антител, которые способны влиять на SARS-CoV-2.

Кроме того, у людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac. Даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

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