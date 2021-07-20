Европейское агенство по лекарственным средствам начало процедуру оценки эффективности французской вакцины от коронавируса от компании Sanofi.

Согласно неклиническим данным, препарат способен стимулировать выработку организмом антител, которые способны влиять на SARS-CoV-2, помогая защитится от инфекции.

Отмечается, что агентство будет заниматься оценкой данных по мере их поступления для окончательного решения, о том, перевешивают ли выгоды нового препарата возможные риски.

Читайте также, у людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac, ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AsrtaZeneca является эффективной против "индийского" штамма Delta и Каппа. Столь феноменальные результаты исследования оксфордских ученых официально основаны на недавнем анализе PHE.

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