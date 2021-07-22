Количество новых случаев рака кожи за последние годы резко возросло - результат повсеместного желания загореть любой ценой. Чрезмерное пребывание на солнце самый важный фактор риска развития рака кожи, сообщает German Cancer Aid. С другой стороны, новые стратегии лечения улучшают прогноз, передает newsyou.info.

Согласно совместному сообщению Венского медицинского университета (MedUni) и Главной больницы (AKH) города Вены, иммунотерапия произвела революцию в лечении неоперабельного метастатического рака кожи.

Согласно информации, около 50 % пострадавших живы более чем через пять лет после лечения. Десять лет назад этого не было и 5%. Эксперты Комплексного онкологического центра (CCC) в MedUni Vienna и Венской больницы общего профиля также вносят значительный вклад в исследования и дальнейшую разработку новых стратегий лечения.

Например, новые международные рекомендации по лечению метастазов в головной мозг при меланоме были опубликованы только недавно при значительном участии рабочей группы Университетской клиники радиационной онкологии из MedUni Vienna и Венской больницы общего профиля.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что наиболее разумной мерой против рака кожи является профилактика с помощью защиты от солнца и регулярных осмотров дерматологами.

Читайте также, ученые из Института онкологии совместно со специалистами Королевской больницы Марсден, находящейся в Великобритании, протестировали свой препарат для лечения рака на двух пациентах с поздней стадией поражения головного мозга заболеванием.

Кроме того, благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии. Рак может быть "закодирован" в некоторых генах, которые были обнаружены исследователями в клетках организма.

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