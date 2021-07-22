Мальдивы вводят пошлину на вылет с островов: сколько придется заплатить [ Редактировать ]
Источник: Booking.com
С 2022 года с туристов, покидающих Мальдивские острова, будут брать новый налог. Об этом сообщает местное издание Raajje.
Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, которая предусматривает взымание пошлины со всех, кто покидает территорию страны.
Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, в том числе туристов. Исключение сделано только для детей в возрасте до двух лет и дипломатов.
Сколько придется платить туристам:
- Пассажиры, вылетающие эконом-классом - $30.
- Пассажиры бизнес-класса - $60.
- Пассажиры первого класса - $90.
- Пассажиры, вылетающие на частных самолетах - $120.
Согласно поправке в налоговый кодекс, туристам необходимо оплачивать пошлины на вылет только в долларах США. Если такой возможности нет, можно оплатить сбор через авиакомпанию.
В настоящее время туристы на Мальдивских островах вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), должны оплатить сбор на развитие аэропорта в размере $25 и сбор на обслуживание в аэропорту - $25.
Поскольку сбор на развитие аэропорта будет отменен, туристам, как и раньше придется платить $25 за обслуживание.
Напомним, что украинские туристы могут посещать Мальдивские острова с 15 июля 2020 года. При этом путешественникам не нужно предъявлять тест на коронавирус или находиться на карантине.
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