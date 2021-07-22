С 2022 года с туристов, покидающих Мальдивские острова, будут брать новый налог. Об этом сообщает местное издание Raajje.

Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, которая предусматривает взымание пошлины со всех, кто покидает территорию страны.

Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, в том числе туристов. Исключение сделано только для детей в возрасте до двух лет и дипломатов.

Сколько придется платить туристам:

Пассажиры, вылетающие эконом-классом - $30 .

. Пассажиры бизнес-класса - $60 .

. Пассажиры первого класса - $90 .

. Пассажиры, вылетающие на частных самолетах - $120.

Согласно поправке в налоговый кодекс, туристам необходимо оплачивать пошлины на вылет только в долларах США. Если такой возможности нет, можно оплатить сбор через авиакомпанию.

В настоящее время туристы на Мальдивских островах вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), должны оплатить сбор на развитие аэропорта в размере $25 и сбор на обслуживание в аэропорту - $25.

Поскольку сбор на развитие аэропорта будет отменен, туристам, как и раньше придется платить $25 за обслуживание.

Напомним, что украинские туристы могут посещать Мальдивские острова с 15 июля 2020 года. При этом путешественникам не нужно предъявлять тест на коронавирус или находиться на карантине.