Украинка трагически погибла во время отдыха на Мальдивах [ Редактировать ]
В столичном пригороде Хулхумале на Мальдивских островах автобус сбил украинскую туристку насмерть, сообщает "Сегодня".
31-летняя туристка из Украины гуляла со своей подругой. В местной полиции считают, что инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем.
Никто из туристов, которые находились в самом автобусе, не пострадал. Водителя взяли под стражу.
Ранее сообщалось, что свадебный автобус попал в жуткое ДТП.
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