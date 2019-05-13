В столичном пригороде Хулхумале на Мальдивских островах автобус сбил украинскую туристку насмерть, сообщает "Сегодня".

31-летняя туристка из Украины гуляла со своей подругой. В местной полиции считают, что инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем.

Никто из туристов, которые находились в самом автобусе, не пострадал. Водителя взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что свадебный автобус попал в жуткое ДТП.