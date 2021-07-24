В самом центре столицы на улице Крещатик случилось возгорание рядом с одним из жилых домов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлану Водолагу.

По ее словам, во дворе здания горит мусор. Огонь, который был зафиксирован по адресу Крещатик, 13, захватил площадь 20 квадратных метров.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар. К счастью, в результате пожара пострадавших нет.

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Кроме того, в Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. Огонь начал бушевать на мансардном этаже дома, в течение нескольких часов пожар был локализован на площади 120 квадратных метров.

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