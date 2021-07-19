В понедельник, 19 июля, в Киев, на Голосеевском проспекте, произошел масштабный пожар на территории транспортной компании. Горят склады. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, пожар произошел в Киеве на Заболотного в районе табачной фабрики за АЗС "Амик".

Спасатели локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров. Частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Читайте также, в городе Узин, неподалеку от Белой Церкви, загорелось предприятие "Хутровик". Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причину возникновения возгорания на предприятии, пожар случился на крыше, а также на мансарде офисного и производственного помещения.

Кроме того, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи. во время возгорания, к счастью, никто не пострадал, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

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