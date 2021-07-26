Южнокорейская дзюдоистка Кан Ю Чжон, которая выступает в категории до 48 кг, побрила голову, чтобы уложиться в весовой норматив на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает svidok.online.

Накануне поединка 1/16 финала Кан Ю Чжон весила 48,850 кг, тогда как допустимое превышение веса - 500 г.

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Перед взвешиванием дзюдоистка отказалась от пищи, пыталась согнать вес пробежками и даже потеряла сознание от обезвоживания. Но этого оказалось недостаточно, и кореянка решила состричь волосы.

В результате Кан Ю Чжон уложилась в нужный вес, однако, как отмечает агентство Yonhap, ее организм был серьезно ослаблен. В 1/16 финала кореянка уступила словенской спортсменке Маруш Штангар.

Ранее сообщалось, что телевизионная лодка сорвала старт соревнований по триатлону на Олимпиаде-2020.

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