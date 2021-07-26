Телевизионная лодка сорвала старт соревнований на Олимпиаде-2020 (видео) [ Редактировать ]
Телевизионная лодка сорвала старт соревнований по триатлону среди мужчин на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщил пользователь Joe Pompliano в Twitter.
Он отметил, что лодка слишком близко подплыла к мостику, с которого стартовали спортсмены, из-за чего часть из них не смогли вовремя начать соревнование.
После этого она резко начала движение задним ходом, чуть не зацепив спортсменов.
An absolutely WILD start to the men's triathlon.— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021
A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.
It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK
В соревнованиях по триатлону среди мужчин первое место занял норвежец Кристиан Блуменфельт, серебро - у британца Алекса Йи. Третьим финишировал Хайден Вильде из Новой Зеландии.
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