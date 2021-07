Телевизионная лодка сорвала старт соревнований по триатлону среди мужчин на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщил пользователь Joe Pompliano в Twitter.

Он отметил, что лодка слишком близко подплыла к мостику, с которого стартовали спортсмены, из-за чего часть из них не смогли вовремя начать соревнование.

После этого она резко начала движение задним ходом, чуть не зацепив спортсменов.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK