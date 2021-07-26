Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан в поединке первого круга Олимпийских игр проиграла китаянке Ян Хенью. Она покинула Олимпиаду-2020. На определенном этапе счет был 11:10 в пользу украинки, но затем она пропустила пять подряд уколов.

На своей страничке в Instagram Ольга прокомментировала свое поражение. Она отметила, что не смогла справиться с эмоциями.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день. Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…", - написала спортсменка.

Напомним, Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008, а также серебряной в Рио-2016, но в командной сабле. В индивидуальном турнире на ее счету - бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016.

Ранее сообщалось, что фехтовальщик Рейзлин завоевал вторую медаль на Олимпиаде для Украины. Также мы писали о том, что Белодед со слезами на глазах прокомментировала "бронзу" на Олимпиаде-2020.

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