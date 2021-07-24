Дзюдоистка Дарья Билодед завоевала для Украины первую медаль на Олимпийских играх 2020 в японском Токио. 24 июля спортсменка в непростом соревновании одержала победу на татами под представительницей Израиля, и тем самым принесла "бронзу" в копилку украинской сборной.

Сегодня 20-летняя Билодед провела четыре выступления в весовой категории до 48 кг в первый медальный день Игр, и крайние два выдались для девушки весьма нелегкими.

Так, украинка сначала одолела Мию Николич из Сербии в 1/8 финала, затем одержала верх в поединке с Катариной Костой из Португалии в 1/4 финала.

После этого в полуфинале уступила чемпионке мира-2017 Фуне Тонаки из Японии, которую в 2019-м ранее побеждала. Но в этот раз встреча окончилась для украинской спортсменки поражением.

Тем не менее Дарья оставила за собой право соревноваться за "бронзовую" медаль, и в решающем поединке вышла против представительницы Израиля Ширы Ришон, одержав по итогам победу.

Таким образом Дарья Билодед принесла Украине первую олимпийскую медаль в Токио и первую в истории независимой Украины награду в женском дзюдо.

Как рассказали в пресс-службе НОК Украины и олимпийской команде, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Дарью, весь тренерский состав, ее родителей "с настоящим успехом, ведь это не только первая медаль на турнире в Токио, но и историческая награда!".

Сама Билодед отметила уже после получения награды, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это совсем другой опыт - ЧМ и Олимпийские игры. Об этом спортсменка рассказала пресс-службе НОК Украины.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене", - рассказала дзюдоистка.

Читайте также, на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в португальском Лиссабоне, чемпионка мира Дарья Белодед завоевала "серебро". На последних секундах схватки Дарья исполнила результативный прием на оценку иппон, после чего судья дал команду "Мате", что означает остановку схватки.

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