Apple планирует добавить Face ID в компьютеры Mac в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает itechua.com.

Отмечается, что конечная цель Apple - перевести все свои продукты на Face ID, в том числе iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID.

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По информации инсайдера, первые Mac с системой распознавания лиц появятся уже в ближайшие пару лет. Он не исключает, что камеру Apple может встроить в экран, чтобы избавиться от "челок". Этот сенсор дает преимущества - безопасность и возможность применять дополненную реальность.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит самый дешевый iPhone с 5G. Ожидается, что дизайн устройства не изменится, поскольку 4,7-дюймовый дисплей и кнопка Touch ID были крайне востребованы аудиторией.

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