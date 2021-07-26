Apple добавит в ноутбуки систему распознавания лиц [ Редактировать ]
Apple планирует добавить Face ID в компьютеры Mac в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает itechua.com.
Отмечается, что конечная цель Apple - перевести все свои продукты на Face ID, в том числе iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID.
По информации инсайдера, первые Mac с системой распознавания лиц появятся уже в ближайшие пару лет. Он не исключает, что камеру Apple может встроить в экран, чтобы избавиться от "челок". Этот сенсор дает преимущества - безопасность и возможность применять дополненную реальность.
Ранее сообщалось, что Apple выпустит самый дешевый iPhone с 5G. Ожидается, что дизайн устройства не изменится, поскольку 4,7-дюймовый дисплей и кнопка Touch ID были крайне востребованы аудиторией.
Также мы писали о том, что Apple увеличит экран iPad Mini 2021 до огромных размеров.
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