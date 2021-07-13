Этой осенью помимо iPhone 13 Apple выпустит новый iPad Mini в новом дизайне под стиль iPad Pro и iPad Air. Инсайдерской информацией поделился Марк Гурман из Bloomberg.

Гурман уверяет, что iPad Mini 2021 года будет выглядеть совершенно по-другому, отказавшись от классической компоновки с кнопкой Home Touch ID и переняв дизайн в стиле iPad Air с тонкой рамкой вокруг дисплея.

По слухам, экран также станет больше и увеличится с 7,9 до 8,4 дюйма, что сделает iPad mini 2021 "самым большим".

Внешне iPad Mini 2021 будет напоминать iPad Pro

Вместе с тем, площадь корпуса останется прежней, но размеры будут казаться визуально большими за счет более тонких лицевых панелей.

В свою очередь аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее предсказывал, что компания выпустит iPad Mini с размером экрана от 8,5 до 9 дюймов. Куо также ожидал, что iPad Mini будет выпущен весной этого года, но этого не произошло.

Поскольку Гурман говорит, что новый Mini выйдет осенью, кажется вероятным, что выпуск планшета просто отложили из-за коронавируса.

Несмотря на то, что Apple уберет Touch ID из iPad Mini, это вовсе не означает, что компания добавит поддержку Face ID, чтобы соответствовать биометрическим характеристикам современных iPhone и iPad Pro. Скорее всего в iPad Mini также будет встроен датчик отпечатков пальцев сбоку.

Сообщается, что Mini будет поставляться с процессором Apple A14 (как у iPhone 12) с поддержкой 5G на борту. Также есть вероятность, что новый Apple Pencil может получить поддержку экрана Mini.

Apple iPad Mini

Помимо нового iPad Mini 2021, прогноз Apple на оставшуюся часть этого года включает четыре смартфона под брендом iPhone 13: от iPhone 13 Mini до iPhone 13 Pro Max. Поскольку Apple уже обновила модельный ряд iPad Pro весной 2021 года, это, похоже, завершит линейку мобильных продуктов компании на 2021 год.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие устройства были представлены на презентации Apple весной 2021 года.