В условиях пандемии коронавируса маска стала обязательным атрибутом, без которого нельзя выйти из дома. Вот только с ней стало практически невозможно пользоваться Face ID. О том, как настроить Face ID в медицинской маске, пишет ТechnoРortal.

Интерфейс Face ID устроен таким образом, что не сможет сработать, даже если ваши глаза закрыты, не говоря уже о ситуации, когда перекрыта большая часть лица. И для многих это стало сейчас серьезной проблемой - чтобы разблокировать iPhone, мы вынуждены либо снимать маску, что небезопасно, либо вводить код доступа, что достаточно долго, и, откровенно говоря, неудобно.

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"К счастью, появился лайфхак, который заставляет Face ID забыть, что он не работает, когда пользователь в маске. Достаточно просто внести свое лицо в память смартфона особым образом", - говорится в сообщении.

Как настроить Face ID в медицинской маске:

Откройте "Настройки" - "Face ID и код-пароль";

Сбросьте свой старый образ лица, который вы внесли в память ранее, и нажмите кнопку регистрации нового;

Наденьте маску на одно ухо и сложите ее пополам так, чтобы она закрывала половину вашего лица (можно придерживать пальцем);

Если Face ID не обнаружит лицо, медленно сдвигайте маску от центра лица в сторону, пока интерфейс не попросит вас двигать головой для завершения сканирования;

Для надежности повторите эту манипуляцию дважды, перевесив маску на другое ухо и прикрыв другую часть лица.

Теперь, когда вы наденете маску полностью и попробуете снять блокировку, используя Face ID, сканирование пройдет успешно и вы сможете получить доступ к содержимому своего iPhone без необходимости снимать маску.

Это очень удобно, учитывая, что многие сейчас не просто носят медицинские маски, но и стараются не прикасаться к своему лицу.

Однако стоит учитывать, что такой способ снятия блокировки с iPhone небезопасен. Ведь, по сути, Face ID имеет возможность оценить только верхнюю часть лица пользователя, который взял смартфон в руки. Это повышает вероятность того, что кто-то посторонний сможет вторгнуться в защищенное пространство вашего аппарата, если вдруг получит к нему доступ.

Поэтому использовать данный способ разблокировки рекомендуется только в тех ситуациях, когда у вас реально нет другого выбора, ведь продолжая это делать, вы сильно рискуете своим конфиденциальностью.

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