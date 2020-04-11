Карантинное приспособление: как заставить Face ID распознавать лицо в маске [ Редактировать ]
В условиях пандемии коронавируса маска стала обязательным атрибутом, без которого нельзя выйти из дома. Вот только с ней стало практически невозможно пользоваться Face ID. О том, как настроить Face ID в медицинской маске, пишет ТechnoРortal.
Интерфейс Face ID устроен таким образом, что не сможет сработать, даже если ваши глаза закрыты, не говоря уже о ситуации, когда перекрыта большая часть лица. И для многих это стало сейчас серьезной проблемой - чтобы разблокировать iPhone, мы вынуждены либо снимать маску, что небезопасно, либо вводить код доступа, что достаточно долго, и, откровенно говоря, неудобно.
"К счастью, появился лайфхак, который заставляет Face ID забыть, что он не работает, когда пользователь в маске. Достаточно просто внести свое лицо в память смартфона особым образом", - говорится в сообщении.
Как настроить Face ID в медицинской маске:
- Откройте "Настройки" - "Face ID и код-пароль";
- Сбросьте свой старый образ лица, который вы внесли в память ранее, и нажмите кнопку регистрации нового;
- Наденьте маску на одно ухо и сложите ее пополам так, чтобы она закрывала половину вашего лица (можно придерживать пальцем);
- Если Face ID не обнаружит лицо, медленно сдвигайте маску от центра лица в сторону, пока интерфейс не попросит вас двигать головой для завершения сканирования;
- Для надежности повторите эту манипуляцию дважды, перевесив маску на другое ухо и прикрыв другую часть лица.
Теперь, когда вы наденете маску полностью и попробуете снять блокировку, используя Face ID, сканирование пройдет успешно и вы сможете получить доступ к содержимому своего iPhone без необходимости снимать маску.
Это очень удобно, учитывая, что многие сейчас не просто носят медицинские маски, но и стараются не прикасаться к своему лицу.
Однако стоит учитывать, что такой способ снятия блокировки с iPhone небезопасен. Ведь, по сути, Face ID имеет возможность оценить только верхнюю часть лица пользователя, который взял смартфон в руки. Это повышает вероятность того, что кто-то посторонний сможет вторгнуться в защищенное пространство вашего аппарата, если вдруг получит к нему доступ.
Поэтому использовать данный способ разблокировки рекомендуется только в тех ситуациях, когда у вас реально нет другого выбора, ведь продолжая это делать, вы сильно рискуете своим конфиденциальностью.
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