Кравчук в тяжелом состоянии: у экс-президента рассказали детали [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, помощница главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука Оксана Сибирцева рассказала о состоянии здоровья первого президента Украины.
По ее словам, он почти месяц находится в реанимации.
Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно. Учитывая возраст, динамика наблюдается медленная. Очень медленная.
Также она отметила, что врачи от комментариев воздерживаются.
Она не смогла сказать, в какой больнице находится Кравчук. Но отметила, что ему обеспечен весь необходимый медицинский комплекс.
Контакт с Леонидом Макаровичем мы не можем поддерживать. В реанимацию никто не имеет доступа. Он не говорит и не общается ни с кем. Мы все верим в лучшее.
Ранее мы писали о том, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
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