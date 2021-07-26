Кравчука подключили к аппарату ИВЛ: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, появилась информация о том, что глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Политик находится в реанимации еще с конца июня, когда он перенес операцию на сердце.
В свою очередь в Офисе президента и украинской делегации в ТКГ его состояние не комментируют - заявили только, что Кравчук восстанавливается после операции, а замена его на посту пока не рассматривается.
Отметим, что Леонид Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады к 25-й годовщине принятия Конституции.
Ранее мы писали о том, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
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