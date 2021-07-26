23 августа 2021 года в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы". США будет представлять министр транспорта США Питер Буттиджедж. Об этом сообщил член "Крымской платформы", депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить.

Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину. Заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент уточнил лишь, что это будет член правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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