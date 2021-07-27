На среду, 28 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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