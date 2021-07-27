Будет жарко: климатологи призвали готовиться к экстремальным температурам [ Редактировать ]
Человечеству придется столкнуться с аномальной жарой и научиться жить в новых условиях. Такой прогноз дают климатологи, сообщает Nature.
Ученые изучили природу рекордных недельных волн тепла, зафиксированных в Канаде и на северо-западе США. Они проверили, как скорость и количество выбросов парниковых газов влияют на вероятность возникновения таких волн.
В ходе исследования выяснилось, что в предыдущих работах не учитывали скорость изменения климата. Ученые прогнозируют, что при ускорении темпов потепления в ближайшие десятилетия будут установлены более экстремальные температурные рекорды.
Соавтор исследования доктор Эрих Маркус Фишер подчеркивает, что человечеству необходимо подготовиться к новым температурным рекордам. А чтобы предотвратить увеличение скорости потепления, необходимо сильно и быстро сократить выбросы парниковых газов.
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