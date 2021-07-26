Погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой. Впрочем, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется до +30 градусов.

"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. И как вы помните, то при антициклональном характере синоптических процессов имеем достаточно комфортные, спокойные погодные условия", - сообщили в Укргидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов. Ночью будет тепло - от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный - на востоке страны.

Погода в Киеве в понедельник будет сухой и солнечной. Столбики термометров покажут ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов выше нуля.

Погода в Харькове будет жаркой. Днем столбики термометра покажут +30… +32 градуса.

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