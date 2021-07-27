Чому хотіла навіть відмовитися від участі в Олімпійських іграх?

Перша бронзова медаль олімпійських ігор в Україні. Сьогодні Дар'я Білодід повернулася на Батьківщину. В аеропорту нашу дзюдоїстку зустрічали рідні та десятки журналістів. Серед них була і наша знімальна група.

Як спортсменка виборювала перемогу і чому хотіла навіть відмовитися від участі в Олімпійських іграх про все розкаже Юлія Коршенко.

Літак з олімпійською призеркою в аеропорту чекають десятки шанувальників, рідні та журналісти. Дар'я Білодід - перша з українських спортсменок, яка виборола і принесла Україні бронзу. І ось цей урочистий момент. Двадцятирічна дзюдоїстка ступає на рідну землю.

Але олімпійка результатом своїм не задоволена. Зізнається, з дитинства мріяла про золото. І коли програла в третьому поєдинку навіть хотіла відмовитися від подальшої участі в іграх. Але таки змусила себе вийти на татамі і далі боротися за бронзу.

Дар'я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020:

Звичайно, приємно, що медаль є. Тому що Олімпійська медаль це назавжди буде в історії. Це назавжди буде в моїй пам'яті. Звичайно, що хотілося більшого, я знаю, що я могла більше. Я знала, що я могла здобути золоту медаль. Але, я думаю, що все попереду ще.

Дар'я стала першою в історії українського дзюдо - олімпійською призеркою. Дівчину позаочі називають Анакондою. Оскільки вона володіє бездоганним задушливим прийомом ніг. Весь час, у Токіо, і з нею поруч були батьки. Як наставники і моральна підтримка.

Світлана Кузнецова, мати Дар'ї Білодід:

У нее была сильная истерика. Моя мечта не сбылась и она в этом коридоре легла на пол и плакала. И я уже позвала его и говорю, я уже не знаю как ее привести в чувства. Она говорит я бороться не иду, все.

Врешті Дар'я проявила характер. І поклала на татамі ізраїльтянку Ширі Рішоні. Тож тепер вже в планах нашої спортсменки - золото.

Геннадій Білодід, батько Дар'ї Білодід:

Отдохнуть от всего. Было на самом деле тяжело. Если вы увидите график и план спортсмена такого, который готовится к олимпиаде. Они и дома не бывали.

Через три роки Олімпійські ігри мають стартувати в Парижі. І ймовірно, Дар'я таки побореться там за першість. Але вже в іншій ваговій категорії. Спортсменка зізнається, у свої 20 років тримати вагу 48 кілограмів їй надто складно. Тому змінить раціон і трохи погладшає. Чекає на дзюдоїстку і грошовий приз. За бронзу держава виплатить їй 55 тисяч доларів.