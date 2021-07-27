Олімпійська призерка повернулася в Україну: як спортсменка виборювала перемогу? [ Редактировать ]
Перша бронзова медаль олімпійських ігор в Україні. Сьогодні Дар'я Білодід повернулася на Батьківщину. В аеропорту нашу дзюдоїстку зустрічали рідні та десятки журналістів. Серед них була і наша знімальна група.
Як спортсменка виборювала перемогу і чому хотіла навіть відмовитися від участі в Олімпійських іграх про все розкаже Юлія Коршенко.
Літак з олімпійською призеркою в аеропорту чекають десятки шанувальників, рідні та журналісти. Дар'я Білодід - перша з українських спортсменок, яка виборола і принесла Україні бронзу. І ось цей урочистий момент. Двадцятирічна дзюдоїстка ступає на рідну землю.
Але олімпійка результатом своїм не задоволена. Зізнається, з дитинства мріяла про золото. І коли програла в третьому поєдинку навіть хотіла відмовитися від подальшої участі в іграх. Але таки змусила себе вийти на татамі і далі боротися за бронзу.
Дар'я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020:
Звичайно, приємно, що медаль є. Тому що Олімпійська медаль це назавжди буде в історії. Це назавжди буде в моїй пам'яті. Звичайно, що хотілося більшого, я знаю, що я могла більше. Я знала, що я могла здобути золоту медаль. Але, я думаю, що все попереду ще.
Дар'я стала першою в історії українського дзюдо - олімпійською призеркою. Дівчину позаочі називають Анакондою. Оскільки вона володіє бездоганним задушливим прийомом ніг. Весь час, у Токіо, і з нею поруч були батьки. Як наставники і моральна підтримка.
Світлана Кузнецова, мати Дар'ї Білодід:
У нее была сильная истерика. Моя мечта не сбылась и она в этом коридоре легла на пол и плакала. И я уже позвала его и говорю, я уже не знаю как ее привести в чувства. Она говорит я бороться не иду, все.
Врешті Дар'я проявила характер. І поклала на татамі ізраїльтянку Ширі Рішоні. Тож тепер вже в планах нашої спортсменки - золото.
Геннадій Білодід, батько Дар'ї Білодід:
Отдохнуть от всего. Было на самом деле тяжело. Если вы увидите график и план спортсмена такого, который готовится к олимпиаде. Они и дома не бывали.
Через три роки Олімпійські ігри мають стартувати в Парижі. І ймовірно, Дар'я таки побореться там за першість. Але вже в іншій ваговій категорії. Спортсменка зізнається, у свої 20 років тримати вагу 48 кілограмів їй надто складно. Тому змінить раціон і трохи погладшає. Чекає на дзюдоїстку і грошовий приз. За бронзу держава виплатить їй 55 тисяч доларів.
по теме
І продемонстрував найкращий час серед усіх півфіналістів. Загалом же п'ятий день Олімпійських ігор у Токіо для України став вдалим. Окрім рекорду маємо третю медаль
Україна здобуває другу медаль на Олімпійських іграх в Токіо та вже другу історичну перемогу
За даними ЗМІ, вчетверте режим надзвичайно стану триватиме щонайменше до 22 серпня. Припускають, що це вплине на рішення Олімпійського комітету щодо кількості глядачів на стадіонах
Національний олімпійський комітет оголосив склад нашої збірної, що вирушить у Токіо. Отже, 158 українських спортсменів - будуть змагатися у 26 дисциплінах
Перший день олімпійських ігор в Токіо приніс першу медаль в скарбничку України та першу історичну перемогу