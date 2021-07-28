Недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие аварии, в которой участвовали транспортные средства Volkswagen CC и Daewoo Lanos, пострадали 5 человек, среди них и водители обоих автомобилей. Известно, что пострадавший шофер второй машины был отправлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

Отмечается, что всех пострадавших людей госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. В спасательной операции участвовали 6 человек личного состава, а также техника.

Читайте также, на автодороге "Киев-Чоп" в Львовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого столкнулись 2 транспортных средства. В результате аварии телесные повреждения получил водитель "Skoda" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка.

Кроме того, в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района, серьезные травсы получил 28-летний мужчина, который в это время помогал водителю DAF ремонтировать машину.

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