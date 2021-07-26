Под Львовом на трассе произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
На автодороге "Киев-Чоп" в Львовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого столкнулись 2 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения. Происшествие случилось вблизи села Розвадов. В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых - двое детей.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Skoda" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка – все жители Тернопольской области. Кроме того, травмированы водитель "Honda Civic" и его пассажирка, 40-летняя львовянка.
Отмечается, что всех травмированных госпитализировали в медучреждения. В настоящее время врачи уточняют диагнозы всем пострадавшим.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли минимум 10 человек. На месте происшествия работали пожарные и спасатели, движение по шоссе было остановлено.
Кроме того, в Ривненской области произошла дорожная авария, в которой погибла 8-летняя девочка. В салоне легковушки находилась семья - супруги с ребенком и племянницей. 8-летняя племянница погибла, а 38-летняя мама и ее 11-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Виновнику трагедии грозит длительный тюремный срок
Среди пострадавших есть дети
Авария унесла жизнь ребенка
Виновница аварии находилась под действием алкоголя
По факту аварии было открыто уголовное производство