На автодороге "Киев-Чоп" в Львовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого столкнулись 2 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения. Происшествие случилось вблизи села Розвадов. В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых - двое детей.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Skoda" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка – все жители Тернопольской области. Кроме того, травмированы водитель "Honda Civic" и его пассажирка, 40-летняя львовянка.

Отмечается, что всех травмированных госпитализировали в медучреждения. В настоящее время врачи уточняют диагнозы всем пострадавшим.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Ривненской области произошла дорожная авария, в которой погибла 8-летняя девочка. В салоне легковушки находилась семья - супруги с ребенком и племянницей. 8-летняя племянница погибла, а 38-летняя мама и ее 11-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.

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