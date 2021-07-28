Беларусь продлила запрет на въезд украинцев [ Редактировать ]
Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Однако запрет распространяется не на все категории граждан Украины:
- украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;
- глав или членов официальных делегаций;
- украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Беларуси.
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