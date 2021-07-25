США рассматривают возможность введения новых санкций против Беларуси [ Редактировать ]
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает новый раунд экономических санкций против Беларуси и Александра Лукашенко после того, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к американским чиновникам с призывом к более решительным действиям со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам белорусского политического советника, новые санкции будут дополнять карательные меры, введенные администрацией ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко.
Старший советник Тихановской Франк Виакорка заявил, что чиновники Госдепартамента сообщили о своем намерении ввести новые санкции, в частности, в отношении белорусского калийного и нефтяного секторов, которые близки к Лукашенко, а также являются важной частью экономики страны.
Отмечается, что официальные лица США не стали обсуждать сроки и цели новых санкций.
"Мы не собираемся предварять конкретные действия. Но я скажу, что вы можете ожидать, что Соединенные Штаты, вместе с нашими партнерами и союзниками, будут продолжать требовать от режима Лукашенко ответственности за его действия, в том числе посредством санкций", - заявил представитель администрации Байдена.
Ранее мы писали о том, что Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".
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