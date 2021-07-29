Усвідомлення перемоги: з Токіо повернулися українські олімпійці [ Редактировать ]
З Токіо на Батьківщину повернувся наш призер Олег Омельчук. Спортсмен разом з напарницею Оленою Костевич вибороли бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета.
Він ще досі не може усвідомити, що переміг. Хоча вже два дні як бронзовий призер Олімпійських ігор. Олега Омельчука в аеропорту зустрічають найрідніші. Спортсмен зізнається: це його вже четверті Олімпійські ігри, а от медаль - перша!
Олег Омельчук, бронзовий призер "Олімпійських ігор-2020":
Емоції радості й щастя. Тим більше можна сказати, недавно завоював медаль і вже прилетів додому.
За перемогу спортсмен змагався разом з партнеркою, Оленою Костевич. За третє місце пара зійшлася з сербами. Стріляли з пневматичної зброї з десяти метрів. У результаті українці набрали переможні 16 балів, тоді як їхні суперники 12. Але поступилися першим і другим місцем - китайцям і росіянам.
Олег Омельчук, бронзовий призер "Олімпійських ігор-2020":
Як я хотів, щоб воно все вийшло - воно так не вийшло. Хвилювання весь час було, постійно. Коли ми виступали з Оленою, то вона мені допомагала психологічно, допомагала її впевненість.
Підтримував спортсмена його тренер Сергій Бондар. Хоча сам у Токіо не полетів, а стежив за перебігом змагань з онлайн-трансляцій. Каже, у перемозі свого підопічного не сумнівався ні на мить.
Сергій Бондар, тренер олімпійця Олега Омельчука:
Результатом, звісно, задоволений. Тому що це четверті Олімпійські Ігри. Є медаль. Можливо, могли і краще, можливо, і на тих Олімпіадах могли завоювати. Але нічого страшного, я думаю, на цьому не закінчується наш шлях на Олімпіадах.
А шлях справді не закінчується. Уже 6 серпня Олег Омельчук вирушить на Чемпіонат України до Львова, де побореться за золото у стрільбі по мішенях, що рухаються.
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