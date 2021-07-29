З Токіо на Батьківщину повернувся наш призер Олег Омельчук. Спортсмен разом з напарницею Оленою Костевич вибороли бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета.

Він ще досі не може усвідомити, що переміг. Хоча вже два дні як бронзовий призер Олімпійських ігор. Олега Омельчука в аеропорту зустрічають найрідніші. Спортсмен зізнається: це його вже четверті Олімпійські ігри, а от медаль - перша!

Олег Омельчук, бронзовий призер "Олімпійських ігор-2020":

Емоції радості й щастя. Тим більше можна сказати, недавно завоював медаль і вже прилетів додому.

За перемогу спортсмен змагався разом з партнеркою, Оленою Костевич. За третє місце пара зійшлася з сербами. Стріляли з пневматичної зброї з десяти метрів. У результаті українці набрали переможні 16 балів, тоді як їхні суперники 12. Але поступилися першим і другим місцем - китайцям і росіянам.

Олег Омельчук, бронзовий призер "Олімпійських ігор-2020":

Як я хотів, щоб воно все вийшло - воно так не вийшло. Хвилювання весь час було, постійно. Коли ми виступали з Оленою, то вона мені допомагала психологічно, допомагала її впевненість.

Підтримував спортсмена його тренер Сергій Бондар. Хоча сам у Токіо не полетів, а стежив за перебігом змагань з онлайн-трансляцій. Каже, у перемозі свого підопічного не сумнівався ні на мить.

Сергій Бондар, тренер олімпійця Олега Омельчука:

Результатом, звісно, задоволений. Тому що це четверті Олімпійські Ігри. Є медаль. Можливо, могли і краще, можливо, і на тих Олімпіадах могли завоювати. Але нічого страшного, я думаю, на цьому не закінчується наш шлях на Олімпіадах.

А шлях справді не закінчується. Уже 6 серпня Олег Омельчук вирушить на Чемпіонат України до Львова, де побореться за золото у стрільбі по мішенях, що рухаються.