Борис Джонсон мало зірвав не жалобний захід у графстві Стаффордшир [ Редактировать ]
Борис Джонсон проти... парасолі.
Британський прем'єр мало не зірвав жалобний захід - через "боротьбу" з парасолькою. Сталося це під час відкриття пам'ятника загиблим поліцейським у графстві Стаффордшир. Джонсон довго намагався відкрити зонтик, потім по-джентльменськи запропонував його одній з присутніх. Врешті парасольку вивернуло навиворіт вітром.
Уся ця метушня розвеселила присутніх, серед яких був і принц Чарльз.
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