Борис Джонсон проти... парасолі.

Британський прем'єр мало не зірвав жалобний захід - через "боротьбу" з парасолькою. Сталося це під час відкриття пам'ятника загиблим поліцейським у графстві Стаффордшир. Джонсон довго намагався відкрити зонтик, потім по-джентльменськи запропонував його одній з присутніх. Врешті парасольку вивернуло навиворіт вітром.

Уся ця метушня розвеселила присутніх, серед яких був і принц Чарльз.