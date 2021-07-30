В Главном управлении Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания в Азовском море. В пробах воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Госпродпотребслужба обратилась к местным властям Бердянска для необходимости немедленного внедрения профилактических мер по запрету водопользования береговой зоной пляжей "Пляж ДЗОСТ" Факел" ПП "Курорты Приазовья" и пляжа № 3 ООО "Днепр 2000".

"Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах морской воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться на них не рекомендуют. На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов, это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества.

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