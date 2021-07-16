Купаться запрещено: на 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку [ Редактировать ]
На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться на них не рекомендуют. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Эксперты обнаружили отклонения в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):
"Радуга" - 13000;
"Венеция" - 21000;
"Детский" - 21000;
"Золотой" - 13000;
"Молодежный" - 13000;
"Предместная слободка" - 13000;
"Центральный" - 30000;
"Водоворот" - 14000;
"Троещина" - 30000;
"Тельбин" - 19000;
"Радуга" - 52000;
"Вербное" - 15000;
"Пуща-Водица" - 31000;
"Галерный" - 36000.
Отметим, что индекс ЛКП не должен превышать 1000 единиц. На пляжах, где зафиксировали нарушения, рекомендуют установить щиты о запрете купания. Также отклонения обнаружили в 3 пробах по химическим показателям на пляжах "Вербное" и "Пуща-Водица".
В то же время, международную награду "Голубой флаг" получили пляжы:
"Детский";
"Золотой";
"Венеция" в Гидропарке;
"Молодежный";
"Радуга" - в Днепровском районе;
"Галерный" - в Голосеевском районе;
"Пуща-Водица" / 5-7 линия / ставок на р. Горенка - в Оболонском районе;
пляж "Троещина" на р. Десенка;
пляж "Чорторий" - в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.
"На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В прошлом году в Киеве таких пляжей было восемь. В этом году присоединится пляж "Чорторий". Он абсолютно новый, после капитального ремонта", - сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля.
Ранее мы писали о том, что под Одессой на популярном курорте обнаружили опасные пляжи.
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