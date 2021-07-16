На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться на них не рекомендуют. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Эксперты обнаружили отклонения в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):

"Радуга" - 13000;

"Венеция" - 21000;

"Детский" - 21000;

"Золотой" - 13000;

"Молодежный" - 13000;

"Предместная слободка" - 13000;

"Центральный" - 30000;

"Водоворот" - 14000;

"Троещина" - 30000;

"Тельбин" - 19000;

"Радуга" - 52000;

"Вербное" - 15000;

"Пуща-Водица" - 31000;

"Галерный" - 36000.

Отметим, что индекс ЛКП не должен превышать 1000 единиц. На пляжах, где зафиксировали нарушения, рекомендуют установить щиты о запрете купания. Также отклонения обнаружили в 3 пробах по химическим показателям на пляжах "Вербное" и "Пуща-Водица".

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В то же время, международную награду "Голубой флаг" получили пляжы:

"Детский";

"Золотой";

"Венеция" в Гидропарке;

"Молодежный";

"Радуга" - в Днепровском районе;

"Галерный" - в Голосеевском районе;

"Пуща-Водица" / 5-7 линия / ставок на р. Горенка - в Оболонском районе;

пляж "Троещина" на р. Десенка;

пляж "Чорторий" - в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

"На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В прошлом году в Киеве таких пляжей было восемь. В этом году присоединится пляж "Чорторий". Он абсолютно новый, после капитального ремонта", - сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля.

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