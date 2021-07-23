На городских пляжах Одессы временно не рекомендуют купаться в связи с последствиями сильного ливня. Огромное количество поверхностных вод попали в акваторию пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Решение о закрытии мест отдыха приняли, чтобы не допустить у отдыхающих заболеваний, которые способны передаваться через воду.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Читайте также, с 17 июля введен запрет на купание на всех муниципальных пляжах Киева. Запрет на купание на всех муниципальных пляжах Киева был введен с профилактической целью из-за аномальной жары, и предотвращения инфицирования болезнями.

Кроме того, на 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться на них не рекомендуют. На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов, это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества.

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