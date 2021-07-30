Сьомий день Олімпійських ігор Україна завершила БЕЗ медалей.

Дзюдоїст Яків Хаммо, попри поразку у чвертьфіналі, отримав шанс поборотися за бронзу, але так і не зумів ним скористатися.

Чоловіча збірна з фехтування посіла 6 місце у груповому змаганні, а плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов успішно кваліфікувалися до фінальної стадії запливу на 1500 метрів вільним стилем.