Чоловіча збірна з фехтування посіла 6 місце у груповому змаганні на Олімпіаді у Токіо [ Редактировать ]
Сьомий день Олімпійських ігор Україна завершила БЕЗ медалей.
Дзюдоїст Яків Хаммо, попри поразку у чвертьфіналі, отримав шанс поборотися за бронзу, але так і не зумів ним скористатися.
Чоловіча збірна з фехтування посіла 6 місце у груповому змаганні, а плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов успішно кваліфікувалися до фінальної стадії запливу на 1500 метрів вільним стилем.
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