На Донеччині пролунав вибух на вугільній шахті: загинув один гірник [ Редактировать ]
Вибух на вугільній шахті на Донеччині. Загинув один гірник, ще дев'ятьох ушпиталили.
Рвонуло на копальні "Покровська". На глибині 815 метрів. Десятьох шахтарів засипало породою. Їх визволяла гірничорятувальна служба. Причини вибуху з'ясовують. Попередньо, це був метан.
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