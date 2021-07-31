Не їхати до Туреччини закликають українців у вітчизняному міністерстві закордонних справ. Оскільки, кажуть, неможливо спрогнозувати ситуації. Хоча й запевняють: у разі надзвичайності до евакуації туристів готові.

Яке становище нині на узбережжі та в готелях? І чи без перешкод можна дістатися аеропорту? Юлія Коршенко поспілкувалася з тими, хто вже повернувся з Туреччини.

Зв'язатися з нашими туристами в Туреччині сьогодні виявилося справжнім квестом. Оскільки інтернет у країні сьогодні працює досить погано. Зв'язок перевантажений. І з тими українцями, якими ми домовилися поспілкуватися і дізнатися про ситуацію як-то кажуть, із перших вуст урешті не вдалося. Утім, розпитати, що все ж таки відбувається в країні - мені вдалося у Вікторії Соколової. Жінка з чоловіком і дитиною відпочивали в Мармарисі і напередодні повернулися додому.

Вікторія Соколова, туристка:

29 числа вранці, ми прокинулися і все було абсолютно сіро затягнуто-оранжеве. Навіть через кондиціонер відчувався запах гарі. І було важко дихати. На балкон налетіло попелу, в басейні плавав попіл. Чистили зразу, готель чистив басейн. Ну така ситуація трошки армагедонна, тому що вітер розтягнувся, небо затягнуло.

Не менш епічним було і повернення родини додому. В аеропорту, розповідає жінка, була паніка. Рейси затримують майже всі.

Вікторія Соколова, туристка:

Спочатку нам повідомили що рейс затримується на пів години. Через пів години зникла вся інформація з табло. Авіакомпанія попросила зачекати і не нервувати. Виліт у нас мав бути о 23:45. Відповідно це ніч. всі діти нервуються, плачуть. Всі люди втомлені, хочуть додому. В очікуванні так ми просиділи так до третьої години ночі. І вже тоді авіакампанія повідомила що наш рейс переноситься на добу.

У випадку Вікторії авіакомпанія своїм коштом оплатила перебування туристів у готелі. Хоча пожежі це форс-мажорні обставини. І за них компенсації не передбачені. Тому компанії можуть відмовити, і це буде цілком законно.