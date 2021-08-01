Не вщухають лісові пожежі в Туреччині. Сьогодні в Бодрумі евакуювали туристів з трьох п'ятизіркових готелей. Вогонь впритул наблизився до будівель.

Драматичні кадри, як відпочивальники з валізами тікають із небезпечного району, опублікували місцеві ЗМІ. Дороги в регіоні перекриті. Людей із зони лиха забирали яхтами та човнами. Берегову охорону підстраховували приватні судна.

Напередодні президент Туреччини повідомив про затримання ймовірного палія. Чоловіка підозрюють у диверсії.

Пожежі в Туреччині вирують із середи. Вони охопили шість провінцій на півдні країни. Жертвами вогню стали шестеро людей.