Пожежі у Туреччині: відпочивальники з валізами тікають з Бодруму [ Редактировать ]
Не вщухають лісові пожежі в Туреччині. Сьогодні в Бодрумі евакуювали туристів з трьох п'ятизіркових готелей. Вогонь впритул наблизився до будівель.
Драматичні кадри, як відпочивальники з валізами тікають із небезпечного району, опублікували місцеві ЗМІ. Дороги в регіоні перекриті. Людей із зони лиха забирали яхтами та човнами. Берегову охорону підстраховували приватні судна.
Напередодні президент Туреччини повідомив про затримання ймовірного палія. Чоловіка підозрюють у диверсії.
Пожежі в Туреччині вирують із середи. Вони охопили шість провінцій на півдні країни. Жертвами вогню стали шестеро людей.
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