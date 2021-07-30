В Днепропетровской области на трассе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Страшная авария произошла на 451-м километре автодороги "Борисполь – Днепр - Запорожье". В столкновении участвовали легковые автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos, а также грузовой микроавтобус Mercedes Spriter, а также многотонный грузовик DAF.

Отмечается, что вследствие трагедии погиб водитель микроавтобуса, а также травмы различной тяжести получили 4 человека, 2 из которых дети, находящиеся в легковушке Daewoo. Спасатели использовали специальное оборудование для деблокировки женщины 1984 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Всех пострадавших отправили в больницу Днепра. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Читайте также, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Пострадавший шофер второй машины был отправлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.