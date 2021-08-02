У Києві затримали нападника на відомого танцюриста [ Редактировать ]
Штовхнув і відправив у нокаут. У Києві затримали чоловіка, який напередодні побив 22-річного танцюриста Євгена Гончаренка. Інцидент стався біля одного із столичних клубів. На відео з камери спостереження видно, як чоловік спочатку відштовхує юнака.
Коли ж його починають знімати на телефон - повертається та завдає удару Євгенові, від чого він падає у непритомності. Постраждалий зараз перебуває у комі, йому зробили трепанацію. Нападником виявився діючий співробітник управління держохорони. Його вже затримали.
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
Нападник завдав сильного удару юнаку в обличчя, спричинивши тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроньової кістки та інші травми. Попередня кваліфікація - умисне тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини, йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до 8 років.
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