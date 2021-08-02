Штовхнув і відправив у нокаут. У Києві затримали чоловіка, який напередодні побив 22-річного танцюриста Євгена Гончаренка. Інцидент стався біля одного із столичних клубів. На відео з камери спостереження видно, як чоловік спочатку відштовхує юнака.

Коли ж його починають знімати на телефон - повертається та завдає удару Євгенові, від чого він падає у непритомності. Постраждалий зараз перебуває у комі, йому зробили трепанацію. Нападником виявився діючий співробітник управління держохорони. Його вже затримали.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: