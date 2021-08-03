Узбережжя Середземного моря продовжує палати. Вогонь вирує від Італії і до Туреччини. Приборкати його заважає і хвиля нестерпної спеки. У Греції зафіксували 46.3 градуси на термометрі. Як справляється Європа розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

33 градуси тепла вночі і понад 46 вдень. Греція задихається від спеки. Щоб захистити людей від теплового удару призупиняють роботу туристичні принади. З 12 дня і до 5 вечора вулиці порожніють.

Ремі Декло, турист із Франції:

Ця спека переноситься дуже важко, хоча ми й звикли до високих температур. Минулого тижня ми були в Хорватії і там було дуже тепло, але тут - спека ще сильніша. Розчаруванням для нас стало і те, що через неї не зможемо потрапити в Акрополь та Пантеон.

Нове видовище з'явилося в курортних містечках. Туристи спостерігають, як літаки один за одним повертаються - щоби набрати води для гасіння пожеж. Лісові вогні у Греції не дивина - трапляються майже щоліта. Але цього року завдяки спеці вони сильніші та швидше поширюються.

Леонідас Апостопулос, постраждалий від пожеж:

Розміри трагедії, яка тут сталася просто неймовірні, це беззаперечно. До пожеж цей район вважався унікальною зоною "зелених легенів" планети.

А це відео зафільмувала туристка в сусідній Італії. Лісова пожежа підібралася так близько до курорту, що люди розбігалися з пляжу. Близько тисячі людей евакуювали з їхніх домівок, 30 відвезли до лікарні з отруєнням чадним газом. Через дим довелося закривати пляжі. Уже кілька днів поспіль пожежі не вдається загасити через спекотну погоду. Та все ж найгірша ситуація зі стихією залишається у Туреччині.

Туристів та місцевих продовжують евакуйовувати морем. Адже дороги відрізали пожежі. Вогонь завойовує все нові території. Лише подивіться, цілі селища перетворилися на згарища.

Мевлют Тарім, постраждалий фермер:

Це все сталося в один момент. Наче вибухнула бомба. Одна з моїх корів згоріла дотла. Я ніколи в житті такого не бачив, ця пожежа була блискавичною.

А так виглядає Туреччина з космосу. Пожежі залишили випалені рубці на землі. І їх стає все більше. Побороти стихію не вдається через низьку вологість в регіоні, сильні вітри та температури вищі 40 градусів.