Мошенники разводят людей на деньги под предлогом участия в соцопросах [ Редактировать ]
Мошенники присваивают деньги граждан под видом вознаграждения за прохождение опросов. В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение.
Вместе с тем в комментариях злоумышленники размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег.
После прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег. Однако в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.
Ранее мы писали о том, как мошенники "разводят" клиентов "ПриватБанка".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Коли торік, після масштабних повеней, чиновники записували в "зруйновані" - абсолютно цілі будинки. І отримували за це сотні тисяч державних гривень
В Запорожье на проспекте Металлургов произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, после чего начался сильный пожар. Жильцы дома получат материальную помощь
Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка"
В Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей
В Украине заблокировали крупную мошенническую схему инвестиций. По данным следствия, ее организаторы обманули вкладчиков более чем на 250 млн гривен