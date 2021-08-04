Мошенники присваивают деньги граждан под видом вознаграждения за прохождение опросов. В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

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В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение.



Вместе с тем в комментариях злоумышленники размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег.



После прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег. Однако в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.

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